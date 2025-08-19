El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios el próximo martes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tras su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla, el peor de la historia de Extremadura con 15.500 hectáreas quemadas, que el Consejo de Ministros del próximo martes declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios. “Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan [los fuegos] y conozcamos cuál es el impacto económico en todos los municipios afectados".