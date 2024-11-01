·
El Gobierno confirma que las empleadas del hogar deben cobrar 1.424,50 euros al mes en 2026 con efectos desde el 1 de enero
Las tablas salariales de las empleadas del hogar se fijan conforme al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Tras la subida del 3,1% aprobada para 2026, así queda su salario tanto mensual como por horas.
actualidad
2 comentarios
#1
Marisadoro
¿Que está pasando?
Falta el clásico primer comentario del ponente.
#2
makinavaja
QUe manden inspectores de trabajo a revisar los contratos por el barrio de Salamanca...
