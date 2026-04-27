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El Gobierno de Castilla-La Mancha vulneró la protección de datos de sus trabajadores al incluir su DNI en la firma electrónica

El uso del DNI del funcionario en la firma electrónica vulnera el principio de minimización de datos personales del RGPD. «El programa de la firma electrónica incluye los datos correspondientes al nombre y apellidos del funcionario firmante, y su número de DNI», destacaba la Agencia. Sin embargo, la comunidad reconoce que lo cierto es que estos datos, aunque no sean «visibles» a simple vista, «siempre serán accesibles a través de la visualización de las propiedades del documento. Funcionalidad de la que disponen todos los lectores de pdf».

| etiquetas: aepd , lopd , rgpd , dato , dni , firma , funcionario , pdf
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1 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
anv #1 anv
Lo que no me queda claro es por qué un DNI tiene que ser un secreto. Para mi debería tener la misma protección que el nombre porque tiene el mismo uso.
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menéame