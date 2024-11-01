El Gobierno canario arremete contra el pacto Mercosur por el daño a la ganadería pero esas medidas se aplican desde 1992 en el Archipiélago

El hoy programa Posei, aprobado en 1992 y aún vigente, incluye en su Régimen Específico de Abastecimiento ayudas directas para operaciones dentro de la UE y exenciones fiscales para compras en terceros países; las importaciones de carnes de vacuno y de pollo son principalmente desde Brasil, Argentina y Uruguay, con entrada libre en las islas desde ese año
Feijóo cede a la presión de Vox y cuestiona ahora el acuerdo con Mercosur tras defenderlo durante años
