El Gobierno canario arremete contra el pacto Mercosur por el daño a la ganadería pero esas medidas se aplican desde 1992 en el Archipiélago

El hoy programa Posei, aprobado en 1992 y aún vigente, incluye en su Régimen Específico de Abastecimiento ayudas directas para operaciones dentro de la UE y exenciones fiscales para compras en terceros países; las importaciones de carnes de vacuno y de pollo son principalmente desde Brasil, Argentina y Uruguay, con entrada libre en las islas desde ese año

plutanasio #4 plutanasio
En las palmas las hamburgueserías más famosas le compran a una distribuidora que montó un uruguayo y trae carne de su país.

Muy espabilados no son
Muy espabilados no son

madeagle #3 madeagle
#1 Llevan mas de una hora de retraso


