El Gobierno de Ayuso se lava las manos y culpa a Tragsa de la huelga de los bomberos forestales
Los trabajadores, que suspendieron los paros ante los graves incendios, recuerdan que es la Comunidad de Madrid quien debe imponer las condiciones laborales mínimas a la empresa pública.
|
etiquetas
:
ayuso
,
tragsa
,
bomberos
,
condiciones laborales
105
politica
4 comentarios
#3
woody_alien
El bosque se iba a quemar igual.
1
K
20
#2
carakola
Relacionada:
www.meneame.net/story/garcia-albiol-afea-bombero-madrid-hable-solo-ayu
0
K
19
#4
jonolulu
El convenio es sectorial, afecta a Tragsa y a otras empresas, luego sí es su responsabilidad
0
K
13
#1
Milmariposas
Isabel Poncio Pilatos Díaz Ayuso
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
