El Gobierno de Ayuso se lava las manos y culpa a Tragsa de la huelga de los bomberos forestales

Los trabajadores, que suspendieron los paros ante los graves incendios, recuerdan que es la Comunidad de Madrid quien debe imponer las condiciones laborales mínimas a la empresa pública.

woody_alien #3 woody_alien
El bosque se iba a quemar igual.
jonolulu #4 jonolulu
El convenio es sectorial, afecta a Tragsa y a otras empresas, luego sí es su responsabilidad
Milmariposas #1 Milmariposas
Isabel Poncio Pilatos Díaz Ayuso :clap:
