El Gobierno de Ayuso lanza un plan para identificar parcelas ante el peligro de que el suelo de Madrid para desarrollos se agote en diez años

La presidenta, que veta aplicar la ley estatal de vivienda, planteará en el debate del Estado de la Región su cuarta reforma de la del suelo y un programa de choque que incluye abrir el programa ‘Mi primera Vivienda’ a aspirantes de hasta 50 años. El drama del acceso a la vivienda en Madrid, donde el precio por metro cuadrado a la venta se ha disparado un 60% y el de alquiler un 43% desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder (2019), según el portal Idealista, quedará reflejado con una de las medidas estrella que anunciará la presidenta en.....
Lo que hay que hacer es descentralizar servicios, trabajos y economia de Madrid y empezar a vivir en el siglo XXI de una puta vez y dar teletrabajo 100% en todos los puestos de oficina y de tipo administrativo que hay en Madrid (y otras ciudades) y que cada uno tenga la verdadera libertad de vivir donde quiera...
En algún lugar tendrá que meter todos los inmigrantes evangelistas que está trayendo para que voten al PP.
Bueno miento, a los inmigrantes evangelistas naturalmente los meterá en los barrios buenos; pero al servicio tendrá que desplazarlo a algún sitio.