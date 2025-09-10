edición general
El Gobierno de Ayuso lanza un plan para identificar parcelas ante el peligro de que el suelo de Madrid para desarrollos se agote en diez años

La presidenta, que veta aplicar la ley estatal de vivienda, planteará en el debate del Estado de la Región su cuarta reforma de la del suelo y un programa de choque que incluye abrir el programa ‘Mi primera Vivienda’ a aspirantes de hasta 50 años. El drama del acceso a la vivienda en Madrid, donde el precio por metro cuadrado a la venta se ha disparado un 60% y el de alquiler un 43% desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder (2019), según el portal Idealista, quedará reflejado con una de las medidas estrella que anunciará la presidenta en.....

#7 concentrado
Es lo que tiene el neoliberalismo, que piensa en crecimientos infinitos en un planeta finito. ¿Cuál es la medida a tomar cuando todo el suelo de Madrid esté urbanizado?, ¿invadir Toledo?
#9 MetalAgm
#7 Y aun siguen diciendo que hay que construir mas y mas y mas en Madrid... no se enteran de que ya no cabe nadie mas ni en Madrid ni mucho menos en Barcelona... que si uno ve las imagenes de Madrid de los años 60 y las de ahora, verá la diferencia y porqué antes si se podia construir y ya no es viable...

Lo que hay que hacer es descentralizar servicios, trabajos y economia de Madrid y empezar a vivir en el siglo XXI de una puta vez y dar teletrabajo 100% en todos los puestos de oficina y de tipo administrativo que hay en Madrid (y otras ciudades) y que cada uno tenga la verdadera libertad de vivir donde quiera...
ipanies #1 ipanies
Independencia para Madrid ya!!
Sandilo #10 Sandilo
#1 No, ni para ninguna comunidad. España una, grande , y libre.
#11 MetalAgm
#10 España es Madrid... que es Madrid si no es España... Madrid, una, grande y libre...
Jaime131 #5 Jaime131
#4 Pues yo diría que mi comentario te ha picado, así que aplícate el cuento.
Andreham #4 Andreham *
#3 Si pica es que está curando.

En algún lugar tendrá que meter todos los inmigrantes evangelistas que está trayendo para que voten al PP.

Bueno miento, a los inmigrantes evangelistas naturalmente los meterá en los barrios buenos; pero al servicio tendrá que desplazarlo a algún sitio.
Libre_albedrío #2 Libre_albedrío
No la necesitan. Si llega una pandemia, papá estado la proteja, si necesita subvenciones extras, papá estado se las da. Si hace algo mal, tiene al estado para culparlo. Es un chollo gobernar una autonomía en España. Los independentistas, lo saben.
#8 Cuchifrito
Si temen que las parcelas se extingan siempre pueden torearlas
borachoman #6 borachoman
Pues que deje de regalar parcelas a la iglesia.
