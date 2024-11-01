edición general
El gobierno de Ayuso defiende la pluralidad de Telemadrid comparándola con RTVE: "Es el NO-DO de Sánchez"

“Nosotros dejamos trabajar a los periodistas de Telemadrid o de cualquier otro medio en paz”. Cabe recordar que la primera decisión de Isabel Díaz Ayuso tras acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en el año 2019, fue eliminar a toda su cúpula (encabezada por José Pablo López, actual presidente de RTVE) y hacerse con el control de la cadena pública, que desde entonces acumula denuncias y críticas incluso de sus propios trabajadores por “manipulación” y el tratamiento parcial en favor del PP.

14 comentarios
Comentarios destacados:    
fareway #1 fareway
Te tienes que reír... TeleAyuso como ejemplo de pluralidad... tequieiyá!
7
Supercinexin #3 Supercinexin
Siempre proyectando. Siempre. La marca de agua de la derecha.
3
Urasandi #8 Urasandi
Las mejores trolas, las de Telemadrid
1
#7 rekus
Para los futboleros:

El Telemadrid vs RTVE acusándose uno al otro de manipulación es como cuando el Barça se queja de que los árbitros ayudan al Madrid y viceversa.
1
MellamoMulo #5 MellamoMulo
Aja, sí sí, continúe  media
1
Dragstat #10 Dragstat
Como saben que sus votantes se tragan absolutamente cualquier bulo, por muy enrevesado que sea, y lo van a repetir como papagayos, pues cada vez se columpian más.
0
#2 concentrado
El bulo del día, aunque hay tiempo aún puede soltar unos cuantos más.
0
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Pluralidad en TeleAyuso!! xD xD xD xD xD xD
0
SVSRTZ #6 SVSRTZ
A la pim pam pum no se la creen ni en su partido.
0
Robus #14 Robus
Aún recuerdo cuando dió voz a los independentistas! Nadie lo esperaba!
0
#12 Sacapuntas *
A ver: si pensamos que en Telemadrid corroboran el mundo de Ayuso y en RTVE corroboran el mundo de Sánchez, yo creo que el de Sánchez se acerca más a la realidad que el de Ayuso, ya que el cargo de Sánchez abarca más que el de Ayuso, ergo la pluralidad de RTVE es superior a la pluralidad de Telemadrid.
0
DDJ #13 DDJ
En Madrid haya mucho votante que para más NO-DA
0
#11 TOTEMICO
Y otra más de Doña Repugnancia Quirón
0

