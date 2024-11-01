El gobierno de Ayuso defiende la pluralidad de Telemadrid comparándola con RTVE: "Es el NO-DO de Sánchez"

“Nosotros dejamos trabajar a los periodistas de Telemadrid o de cualquier otro medio en paz”. Cabe recordar que la primera decisión de Isabel Díaz Ayuso tras acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en el año 2019, fue eliminar a toda su cúpula (encabezada por José Pablo López, actual presidente de RTVE) y hacerse con el control de la cadena pública, que desde entonces acumula denuncias y críticas incluso de sus propios trabajadores por “manipulación” y el tratamiento parcial en favor del PP.