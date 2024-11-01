edición general
17 meneos
16 clics
El Gobierno de Ayuso da vía libre a la sanidad privada y elimina los órganos creados para su fiscalización

El Gobierno de Ayuso da vía libre a la sanidad privada y elimina los órganos creados para su fiscalización

Desde hace casi tres años, las comisiones mixtas creadas hace más de 15 años por el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid para vigilar la ejecución de los contratos de cinco hospitales públicos gestionados por empresas privadas han quedado prácticamente inactivas, ya que ninguna se ha reunido desde mayo de 2023. Este hecho ocurre mientras el Ejecutivo regional defiende que la supervisión de estos centros se realiza por otros medios y niega que esos órganos tengan un papel de verdadero control.

| etiquetas: ayuso , sanidad , privada , fiscalizacion
12 5 0 K 149 Ayuso_news
4 comentarios
12 5 0 K 149 Ayuso_news
sotillo #4 sotillo
#3 Poco me parece
0 K 10
MisturaFina #1 MisturaFina
Una hdp intocable robando dinero público hace años y no pasa nada.
Viva España!
1 K 17
aupaatu #2 aupaatu *
Recordar que todos somos donantes de órganos si no firmas lo contrario y que la sanidad privada ya ha conseguido realizar trasplantes en sus hospitales, ahora limitados, pero ya están dentro del reparto de órganos.
0 K 9

menéame