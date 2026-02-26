El gobierno de Ayuso culpa a la "globalización" del crecimiento del sarampión en Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, culpa del crecimiento de casos de sarampión en la región a que "la globalización hace que vengan personas que no tienen un calendario de vacunación tan bueno como el nuestro", y señala que lo introducen en nuestra población.
También puede ser por personas que no siguen los calendarios de vacunación por convicciones personales, véase, los antivacunas. Y no tienen por que ser gente de fuera (turistas), o que viva aquí y venga de fuera.
Lo raro es que no diga que la culpa es de Pedro Sánchez, ¿estará enferma?