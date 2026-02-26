edición general
El gobierno de Ayuso culpa a la "globalización" del crecimiento del sarampión en Madrid

El gobierno de Ayuso culpa a la "globalización" del crecimiento del sarampión en Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, culpa del crecimiento de casos de sarampión en la región a que "la globalización hace que vengan personas que no tienen un calendario de vacunación tan bueno como el nuestro", y señala que lo introducen en nuestra población.

#1 Suleiman
A qué huelen las nubes?
Tontolculo #6 Tontolculo
#1 querrá decir nmigracion pero sin decirlo? :-O
TheIpodHuman #7 TheIpodHuman *
#1 esa pregunta ya lo contesto Albert Rivera hace tiempo huelen a leche... :roll: xD
platypu #2 platypu
Yo lo llamaria de otra manera, pero razon no le falta  media
Barney_77 #3 Barney_77
#2 ¿Que representa ese mapa? Pero si, en este caso un poco de razón tiene, pero como lo dice Ayuso hay que echar mierda porque esa afirmación es abiertamente xenofoba
platypu #5 platypu
#3 casos de sarampion
arturios #11 arturios
#3 Aunque tenga razón, la mayor parte de los casos actuales de sarampión son de inmigrantes y el resto de gilipollas antivacunas, si, Ayuso lo dice por que es xenófoba.
celyo #8 celyo *
#2 Puede ser eso, como puede ser por otras cosas. De sus propios datos, hay muchas lecturas.

También puede ser por personas que no siguen los calendarios de vacunación por convicciones personales, véase, los antivacunas. Y no tienen por que ser gente de fuera (turistas), o que viva aquí y venga de fuera.

Lo raro es que no diga que la culpa es de Pedro Sánchez, ¿estará enferma?
platypu #10 platypu
#8 Si fueran turistas o calendarios, no estaria aumentando, se mantendria
#4 Troll_hunter
Malditos patógenos migrantes
Uge1966 #9 Uge1966
¡¡¡Que cierren el aeropuerto!!!
ThePato #12 ThePato
Las vacunas no tienen nada que ver, son los inmigrantes sin vacunar ! :troll:
