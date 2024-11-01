El Gobierno autoriza licitar el mantenimiento de la gestión del tráfico ferroviario por 107 millones de euros

El Consejo de Ministros autorizará hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, los trabajos de mantenimiento técnico especializado del sistema de señalización y gestión de circulación de la red ferroviaria, por 107,6 millones de euros. El contrato releva a los actuales al término de su vigencia y abarca toda la red ferroviaria, incluyendo enclavamientos, circuitos de vía y contadores de ejes o los sistemas de señalización ERTMS y Asfa.