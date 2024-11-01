edición general
El Gobierno autoriza licitar el mantenimiento de la gestión del tráfico ferroviario por 107 millones de euros

El Consejo de Ministros autorizará hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, los trabajos de mantenimiento técnico especializado del sistema de señalización y gestión de circulación de la red ferroviaria, por 107,6 millones de euros. El contrato releva a los actuales al término de su vigencia y abarca toda la red ferroviaria, incluyendo enclavamientos, circuitos de vía y contadores de ejes o los sistemas de señalización ERTMS y Asfa.

| etiquetas: tráfico ferroviario , adif , ertms , asfa
3 comentarios
jonolulu #2 jonolulu
El Ministerio busca garantizar que Adif disponga de profesionales y medios técnicos especializados en cada uno de estos dispositivos, así como sus distintas tecnologías, para afrontar la complejidad técnica y el alcance que presentan las labores de conservación y mantenimiento de estos equipos.

Podían empezar creando plazas y no externalizando plazas
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
El gobierno externalizando lo publico
Ankor #1 Ankor
Con eso, con el sistema de contratas extractivas y con lo mal que esta todo la red, no hay ni para empezar por Rodalies.
