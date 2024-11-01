El Gobierno autoriza la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra por 725 millones de euros

El Consejo de Ministros de este martes ha autorizado la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra por 725 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación. La operación, que también incluye la toma del control de Hisdesat --la rama de satélites militares de Hispasat--, ya había recibido el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el beneplácito de los accionistas de Indra, así como las autorizaciones preceptivas en los distintos países en los que opera la compañía.