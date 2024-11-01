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«Gobierno autoritario»: El expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusa a von der Leyen de acaparar el poder [DEU]

«Gobierno autoritario»: El expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusa a von der Leyen de acaparar el poder [DEU]

En la misma semana en que la Comisión lanza una campaña por la democracia, Charles Michel describe el estilo de liderazgo de la presidenta de la UE como todo lo contrario(..) En una entrevista con el Brussels Times, el expresidente del Consejo Europeo y ex primer ministro belga acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de «autoritarismo»

| etiquetas: úrsula con der leyen , comisión europea , autoritarismo , charles michel
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3 comentarios
12 3 0 K 155 actualidad
mmlv #1 mmlv
Michel presidió el Consejo Europeo de 2019 a 2024, durante cinco años compartio mandato con von der Leyen. Su principal acusación es de índole institucional: von der Leyen socavó la estructura decisoria de la Comisión. Los comisarios prácticamente dejaron de tener papel alguno, a pesar de que, según los tratados de la UE, son ellos quienes toman las decisiones, y no el presidente.

Su valoración del mandato contractual fundamental de von der Leyen es demoledora. Tiene la obligación de

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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Si ser autoritaria fuese el peor de sus pecados...
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masde120 #3 masde120
Von der Leyen es una infiltrada de países extranjeros y traidora a todos los europeos. Debería ser arrestada y juzgada por tales crímenes. El ser autoritaria es parte de su cometido y como los de al lado no se levanten serán complices
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menéame