«Gobierno autoritario»: El expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusa a von der Leyen de acaparar el poder [DEU]

En la misma semana en que la Comisión lanza una campaña por la democracia, Charles Michel describe el estilo de liderazgo de la presidenta de la UE como todo lo contrario(..) En una entrevista con el Brussels Times, el expresidente del Consejo Europeo y ex primer ministro belga acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de «autoritarismo»