El Gobierno asume la limpieza de los garajes de la dana que costó 22 millones a la diputación

La Diputación de Valencia acaba de ingresar, procedente del Tesoro Público, una partida de 22,12 millones correspondiente a la liquidación de los contratos de emergencia que la institución provincial puso en marcha para la limpieza de lodos de los garajes y trasteros que se vieron inundados por la dana del 29 de octubre de 2024.
Ninis porque ni han estudiado, ni trabajan en su cargo.
Menuda piara de miserables carroñeros.
Las cárceles y los castigos son solo para los pobres.
Y seguimos sin entender que esto es una lucha de clases.
Al que no tiene nada, nada le dan.
Al que tiene, le mantenemos los ciudadanos con sus impuestos sus bienes.