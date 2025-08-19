edición general
El Gobierno asume la limpieza de los garajes de la dana que costó 22 millones a la diputación

La Diputación de Valencia acaba de ingresar, procedente del Tesoro Público, una partida de 22,12 millones correspondiente a la liquidación de los contratos de emergencia que la institución provincial puso en marcha para la limpieza de lodos de los garajes y trasteros que se vieron inundados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Comentarios destacados:      
#1 R2dC *
Pues nada, aquí pagando a los políticos ninis valencianos desde el resto de españa...

Ninis porque ni han estudiado, ni trabajan en su cargo.
9 K 98
ansiet #5 ansiet
#1 Así es desgraciadamente como viene siendo habitual en este pais.
1 K 21
sotillo #7 sotillo
#1 Ni va a salir en sus medios y culparan a Perro Sánchez, si, lo sabemos
1 K 22
Graffin #2 Graffin
Espero que se fiscalice hasta el ultimo puto céntimo, que ya sabemos lo que le gusta a los políticos del PP el dinero público.
4 K 42
sotillo #8 sotillo
#2 Si ellos ya tienen sus fiscales y sus jueces y se los pagamos
1 K 22
Dene #3 Dene
Saldrá Feijoo a quejarse, supongo, como con todo lo que hace el Perro
2 K 34
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Eso seguro dirá que es poco y que necesitan mas. con esos 22 kilos tocan a poco a repartirlo entre ellos.
0 K 20
#6 Leon_Bocanegra
Y si necesitan más , que lo pidan. Pero que lo pidan ahora que aún no está el PP en el gobierno central. Porque cuando esa gentuza llegue al gobierno, que llegará, nos vamos todos a la mierda.
Menuda piara de miserables carroñeros.
2 K 34
sotillo #9 sotillo
#6 Lo administrará Montoro y los suyos para otra ruina de España
1 K 22
autonomator #10 autonomator
Como siempre, la incompetencia e ineptitud manifiesta de unos pocos la pagamos todos. Y ellos de rositas con sus sueldos intactos, su reputación intachable y todas sus prebendas al día.
Las cárceles y los castigos son solo para los pobres.
Y seguimos sin entender que esto es una lucha de clases.
0 K 15
#12 Leon_Bocanegra
#10 no pasa nada, es dinero que va a los españoles. Otra cosa sería destinar ese dinero a Cataluña o el pais vasco. Ahí si tendríamos problemas.
1 K 23
g3_g3 #11 g3_g3
El dinero público para los bienes privativos hace llorar al niño Jesús.

Al que no tiene nada, nada le dan.
Al que tiene, le mantenemos los ciudadanos con sus impuestos sus bienes.
0 K 12

