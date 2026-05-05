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El Gobierno asturiano ordena retirar el último gran monumento franquista en pie

El Gobierno asturiano ordena retirar el último gran monumento franquista en pie

El Gobierno del Principado de Asturias ha ordenado la retirada del monumento de exaltación franquista situado en la fachada del Colegio de La Inmaculada de Xixón, en homenaje a los militares sublevados en julio de 1936 en ese mismo lugar, anterior cuartel de Simancas. La decisión, pone así fin a un largo proceso administrativo marcado por la presión de los colectivos.

| etiquetas: gijón , simancas , monumento
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4 comentarios
17 4 0 K 360 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
No lleva ni 3 horas anunciado, y la bilis me llega al tobillo xD
Ya decía yo que algo pasaba
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Laro__ #3 Laro__
"Los héroes no se tocan", dicen. Estoy de acuerdo: por eso es necesario derribar esos ultrajes, hdlgp.
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Apotropeo #2 Apotropeo
El último monumento franquista es el PP y la monarquía.

:troll:
2 K 19
lonnegan #4 lonnegan
Por añadir contexto histórico. Ese colegio se encuentra en la actual Avenida de Pablo Iglesias, que se llama así desde 1982, anteriormente se llamaba Avenida de Simancas. En aquella época, cuando le cambiaron el nombre ya hubo movida, según la IA:

Alianza Popular (antecedente del PP) y otros sectores conservadores criticaron la medida, argumentando que se rompía el espíritu de "reconciliación" de la Transición al imponer un nombre de una figura socialista tan relevante

Siguen siendo los mismos y con los mismos discursos.
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