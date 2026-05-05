El Gobierno asturiano ordena retirar el último gran monumento franquista en pie

El Gobierno del Principado de Asturias ha ordenado la retirada del monumento de exaltación franquista situado en la fachada del Colegio de La Inmaculada de Xixón, en homenaje a los militares sublevados en julio de 1936 en ese mismo lugar, anterior cuartel de Simancas. La decisión, pone así fin a un largo proceso administrativo marcado por la presión de los colectivos.
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Ya decía yo que algo pasaba
Alianza Popular (antecedente del PP) y otros sectores conservadores criticaron la medida, argumentando que se rompía el espíritu de "reconciliación" de la Transición al imponer un nombre de una figura socialista tan relevante
Siguen siendo los mismos y con los mismos discursos.