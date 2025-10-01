edición general
El Gobierno asegura que el buque militar español que acompaña a la Flotilla no entrará en las ‘aguas de exclusión’ de Israel

El ministro para la Transición Ecológica, Óscar López, ha confirmado que el buque militar ‘Furor’ no entrará en la ‘zona de exclusión’ de aguas territoriales marcada por Israel. Ha asegurado que la seguridad de la tripulación es la máxima prioridad para el Gobierno.

14 comentarios
duende #1 duende
Parece que la campaña de publicidad el gobierno ha terminado.
Gadfly #3 Gadfly
#1 por ahora
vicvic #7 vicvic
¿Qué esperabais? ¿Que el barco del ejército se enfrente y le declaramos la guerra a Israel? No se en que piensan algunos... Además que ni siquiera es una misión internacional, ni es para defender las fronteras españolas o europeas. Evidentemente están para rescatarlos si las cosas se ponen feas, para mada más. Cualquier otra cosa es irracional y no va a pasar más que en las fantasías de algunos.
Lenari #8 Lenari
#7 No seas malpensado. Seguro que los meneantes se presentaban voluntarios para ir a Gaza a combatir con Israel :troll:
#14 lameth
#7 Es sencillo. España no va a permitir un USS Liberty. El gobierno o entra en guerra, o se hunde del todo. Pero al día siguiente.
Solo no puede.
Supercinexin #9 Supercinexin
¿Del buque italiano se sabe algo? ¿Ya se han achantao también, o éstos sí van con todas a entrar en las aguas territoriales de USrael? Por curiosidad más que nada.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
O sea que han ido a hacer el paripe, todo es de cara a la galeria, y les van a dejar tirados cuando mas vulnerables seran.

"Ha asegurado que la seguridad de la tripulación es la máxima prioridad para el Gobierno"
Ya se nota ya...
Lamentable
XtrMnIO #12 XtrMnIO *
Las llamadas "aguas de exclusion" impuestas unilateralmente por los terroristas israelies son ilegales.

No sé porqué tenemos que hacer caso a esa banda... Bueno, sí lo sé, porque tienen como planchabragas al gringo.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
"enga, que os vaya bien, ya si eso mandad una perdida cuando arriveis" les han dicho desde un megafono a la distancia
Budgie #5 Budgie
Para este viaje no hacían falta estas alforjas
makinavaja #11 makinavaja *
La seguridad de la tripulación militar es prioritaria sobre la seguridad de los ciudadanos españoles a bordo de la flotilla... O sea, es preferible que mueran ciudadanos civiles antes que militares... ¿para eso queremos un ejército? ¿Donde queda el honor militar?¿Lo de defender a la patria y a sus ciudadanos con la vida si es necesario? ¿Se dará el caso de que militares españoles vean en la distancia como atacan y detienen ilegalmente a ciudadanos españoles en aguas internacionales sin hacer NADA? :-D :-D
Jakeukalane #6 Jakeukalane
#0 quitado el nombre del medio del titular (está en las normas que no debe de ir)
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
Cuanto ha costado la payasada?
#10 Kuruñes3.0
Pues como debe ser.
