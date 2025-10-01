El Gobierno asegura que el buque militar español que acompaña a la Flotilla no entrará en las ‘aguas de exclusión’ de Israel

El ministro para la Transición Ecológica, Óscar López, ha confirmado que el buque militar ‘Furor’ no entrará en la ‘zona de exclusión’ de aguas territoriales marcada por Israel. Ha asegurado que la seguridad de la tripulación es la máxima prioridad para el Gobierno.
Solo no puede.
"Ha asegurado que la seguridad de la tripulación es la máxima prioridad para el Gobierno"
Ya se nota ya...
Lamentable
No sé porqué tenemos que hacer caso a esa banda... Bueno, sí lo sé, porque tienen como planchabragas al gringo.