El Gobierno de Argentina permite importar 20 kilos de fentanilo por año sin analizar el consumo efectivo de los laboratorios

El gobierno de Javier Milei declaró que la industria farmacéutica necesita 20,5 kilos de fentanilo por año para funcionar. Así consta en el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de julio de este año, al que tuvo acceso Encripdata. La Justicia ya descubrió canales de desvío de ampollas hacia el mercado ilegal. La inexistencia de un control sobre el consumo efectivo del sector abre la posibilidad al contrabando del fentanilo base hacia el mercado global de las drogas sintéticas. Hasta 2019, la industria...