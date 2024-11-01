El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón en funciones han solicitado al juez Juan José Cortés, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Teruel, que investiga el caso 'Forestalia', su personación como perjudicado en esta causa para después convertirse en acusación particular y también emprender acciones legales civiles o penales. "Lo que quiere el Gobierno de Aragón es que las cosas se hagan bien y que el INAGA no sea un instrumento para favorecer o apoyar conductas corruptas, que sea un organismo que facilite la