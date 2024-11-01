edición general
4 meneos
9 clics
El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA

El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón en funciones han solicitado al juez Juan José Cortés, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Teruel, que investiga el caso 'Forestalia', su personación como perjudicado en esta causa para después convertirse en acusación particular y también emprender acciones legales civiles o penales. "Lo que quiere el Gobierno de Aragón es que las cosas se hagan bien y que el INAGA no sea un instrumento para favorecer o apoyar conductas corruptas, que sea un organismo que facilite la

| etiquetas: forestalia , inaga , aragón
3 1 0 K 38 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
#1 amusgada
Me recuerda al gobierno astur queriendo personarse por "daño reputacional" después de autorizar un Proyecto Especial Complementario denunciado hasta por sus propios agentes del medio natural y con resultado de 7 muertos y un amputado: ni Azcón ni Lambán están para hablar con el clúster del maestrazgo, ni el "gobierno en funciones" ni un paripé de "comisión" van a depurar lo que las redes clientelares han unido. PS: no coló que el gobierno astur se personase en una causa originada por su propia inacción
0 K 9

menéame