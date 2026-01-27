·
6
meneos
5
clics
El Gobierno aprueba ayudas por 20 millones de euros a las víctimas de Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende su gestión ante las críticas y las peticiones de dimisión: “Tengo la conciencia muy tranquila".
etiquetas
puente
adamuz
5
1
0
K
53
politica
8 comentarios
politica
#8
ipanies
#7
Ya es repetitivo, te dejo en paz, no quiero que me confundan con un abusón.
0
K
12
#1
Macnulti_reencarnado
Pues ya estaría.
3
K
-4
#2
obmultimedia
#1
es lo que les pertoca al tener responsabilidad ciivil al ir en un transporte publico, el bilete de tren es tambien un seguro.
0
K
11
#3
Estoeslaostia
#2
un seguro privado, por cierto.
Esa millonada, ya me gustaría saber a qué bolsillo va.
(Seguro que a ninguno de los afectados).
1
K
16
#4
ipanies
#1
Más ridículos del multicuentas... Pediría que te baneen, pero que haríamos sin las risas que nos sacas?!?
Trofeo de troll premium ya para este usuario!!!!!
0
K
12
#5
Macnulti_reencarnado
#4
los fascistas de extrema izquierda sois amantes de silenciar. A qué esperas, galán?
1
K
16
#6
ipanies
#5
Fascistas de extrema izquierda
no pares la actuación, sigue con más comentarios por favor!!!
Ni te voto negativo para que no se oculten tus idioteces, marqués
0
K
12
#7
Macnulti_reencarnado
#6
venga, galán, ve por la sombra. Y espabila un poco.
0
K
7
