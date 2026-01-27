edición general
El Gobierno aprueba ayudas por 20 millones de euros a las víctimas de Adamuz y Gelida

El Gobierno aprueba ayudas por 20 millones de euros a las víctimas de Adamuz y Gelida

El ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende su gestión ante las críticas y las peticiones de dimisión: “Tengo la conciencia muy tranquila".

8 comentarios
ipanies #8 ipanies
#7 Ya es repetitivo, te dejo en paz, no quiero que me confundan con un abusón.
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Pues ya estaría.
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 es lo que les pertoca al tener responsabilidad ciivil al ir en un transporte publico, el bilete de tren es tambien un seguro.
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#2 un seguro privado, por cierto.
Esa millonada, ya me gustaría saber a qué bolsillo va.
(Seguro que a ninguno de los afectados).
ipanies #4 ipanies
#1 Más ridículos del multicuentas... Pediría que te baneen, pero que haríamos sin las risas que nos sacas?!?
Trofeo de troll premium ya para este usuario!!!!!
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 los fascistas de extrema izquierda sois amantes de silenciar. A qué esperas, galán?
ipanies #6 ipanies
#5 Fascistas de extrema izquierda xD xD no pares la actuación, sigue con más comentarios por favor!!! xD
Ni te voto negativo para que no se oculten tus idioteces, marqués ;)
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#6 venga, galán, ve por la sombra. Y espabila un poco.
