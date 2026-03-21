El Gobierno aportará al menos 670 millones para evitar un agujero en el sistema eléctrico

En el caso del IVPEE, que se destina a financiar los cargos (como la amortización de la deuda eléctrica histórica o la retribución a ciertas renovables), sí son potestad del ministerio que dirige Sara Aagesen. Según el Gobierno, la suspensión del polémico 7%, que cobran las eléctricas y repercuten al consumidor final, tendrá un coste de 450 millones de euros, algo que contrasta con la previsión incluida en la orden de cargos del propio ministerio, que estima unos ingresos en 2026 de 1.995 millones de euros procedentes.