El Gobierno alemán anticipa "dolorosos" recortes en parte de las prestaciones sociales

"Tal y como está ahora, especialmente en lo que respecta al llamado ingreso básico, no puede seguir así y no seguirá así".

lonnegan #1 lonnegan
Pero para armamento no hay recortes, todo lo contrario
#8 Suleiman
#1 Ir tomando nota porque esto se va a repetir en España cuando llegue PP y VOX.
Connect #10 Connect
#1 No porque los alemanes ya tienen miedo de Putin. Se ve que Putin quiere atacar Munich y Frankfurt... :palm:
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#1

Y lo cachondo, es que los que se van a llevar los beneficios son UK y USA.
Veelicus #13 Veelicus
#12 Es lo que pasa cuando eres un vasallo
Chewbacca #3 Chewbacca
Como no nos levantemos la clase trabajadora, de la que se nos está viniendo encima no salimos
Dragstat #4 Dragstat
"Llevamos años viviendo por encima de nuestras posibilidades"

La ultraderecha debe de estar dando palmas con las orejas ahora mismo.
Sabaoth #6 Sabaoth
Y luego todo el mundo se pregunta cómo ha podido pasar que suba la ultraderecha. Repitiendo los mismos errores del siglo XX. Son unos incompetentes absolutos.
Veelicus #2 Veelicus
Todos pobres para intentar conquistar de una vez Moscu....
#5 UserNotFound_164
#2 más bien diría que todos los pobres que no trabajen para los ricos, tienen que defender a los ricos. Vamos, feudalismo de toda la vida
#7 rbrn
Se terminó el café para todos
Narmer #9 Narmer *
Anda que no hay sitios donde recortar antes que hundir a los más débiles. Por ejemplo, envío de armamento al extranjero, sueldos de políticos y asesores, subvenciones varias (a empresas automotrices, a proyectos que no tengan una clara repercusión ventajosa en la sociedad).

Pero desde la poltrona de quien toma esas decisiones es más fácil aplicar una política de “que se joda el pobre”. Alguien acostumbrado a ganar más de 100.000€ anuales es incapaz de entender la repercusión de quitarle 100€ al mes a una familia que va más justa que un condón.
