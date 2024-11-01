edición general
El Gobierno afirma que construir el Telescopio de Treinta Metros supondría "décadas de impulso económico" para La Palma

El Gobierno ha destacado que, de concretarse la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma, supondrá "no sólo la construcción del telescopio, sino décadas de operación científica, generación de empleo cualificado e impulso económico y social para la isla". El Telescopio de Treinta Metros permitirá, con un espejo primario de 30 metros de diámetro, explorar el universo con un nivel de detalle sin precedentes: desde el estudio de exoplanetas hasta el origen de galaxias y la materia oscura.

placeres #1 placeres *
Valiente chorrada. Durante la construcción, como mucho participarán un par de equipos de constructores locales; el grueso de la obra lo llevarán a cabo profesionales hiperespecializados de fuera, que gastarán lo mismo que un turista de larga estancia.

En la fase de operación, salvo algún doctorado al que le ilusione trabajar allí temporalmente, la mayoría de las tareas se realizan a distancia. Tienes tu experimento montado en tu universidad, si tienes suerte con las subvenciones viajas un par…   » ver todo el comentario
#2 Zamarro
#1 Supongo que las horas de uso de ese telescopio costaran un auntentico dineral, de ese dinero algo se tendrá que quedar el dueño del telescopio, y con suerte alguien del ayuntamiento de la zona será el encargado del acopio de huntamientos y comisiones
placeres #6 placeres *
#2 ... Sí pero, por lo que tengo entendido (Un familiar trabajando en uno de los telescopios-proyectos en Canarias), todo es a través de subvenciones-becas, construir+operar un telescopio cuesta XXXX de euros y según cada país-organización que paga adquiere un cupo de horas, que van asignado mediante un comités internacional en un proceso hiper-competitivo a sus doctorandos-programas de investigación. Ser el propietario del terreno te da derecho a unas pocas horas garantizadas, pero realmente lo importante es quienes pagan el mantenimiento

Hay muy poco que rascar por parte de los políticos y "dueño del telescopio".. por suerte
#4 mstk
#1 Alguien tendrá que servir las comidas a los profesionales hiperespecializados de fuera.
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Es sencillo: hoy en día todo se mide con dinero. O le cuentas a la gente cuánto vamos a ganar con eso o te mandan a tomar por culo y la oposición entera te tratará de comunista despilfarrador con la falta que hace eso en nosedónde.

En unos tiempos en los que cuestionamos desde todos los medios y a diario si la sanidad, la educación o las pensiones "son viables" y si no sería musho mejó dejarle toas esaj cosas al Sector Privado, cuando sacas un proyecto público lo primero que…   » ver todo el comentario
Ashark #7 Ashark
Para hacerse una idea, Un día en la vida de un observatorio
noirlab.edu/public/es/blog/a-day-in-the-life-of-an-observatory/
AntiTankie #3 AntiTankie
Todo mal
