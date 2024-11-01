El Gobierno afirma que construir el Telescopio de Treinta Metros supondría "décadas de impulso económico" para La Palma

El Gobierno ha destacado que, de concretarse la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma, supondrá "no sólo la construcción del telescopio, sino décadas de operación científica, generación de empleo cualificado e impulso económico y social para la isla". El Telescopio de Treinta Metros permitirá, con un espejo primario de 30 metros de diámetro, explorar el universo con un nivel de detalle sin precedentes: desde el estudio de exoplanetas hasta el origen de galaxias y la materia oscura.
En la fase de operación, salvo algún doctorado al que le ilusione trabajar allí temporalmente, la mayoría de las tareas se realizan a distancia. Tienes tu experimento montado en tu universidad, si tienes suerte con las subvenciones viajas un par… » ver todo el comentario
Hay muy poco que rascar por parte de los políticos y "dueño del telescopio".. por suerte
En unos tiempos en los que cuestionamos desde todos los medios y a diario si la sanidad, la educación o las pensiones "son viables" y si no sería musho mejó dejarle toas esaj cosas al Sector Privado, cuando sacas un proyecto público lo primero que… » ver todo el comentario
noirlab.edu/public/es/blog/a-day-in-the-life-of-an-observatory/