El Gobierno afirma que construir el Telescopio de Treinta Metros supondría "décadas de impulso económico" para La Palma

El Gobierno ha destacado que, de concretarse la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma, supondrá "no sólo la construcción del telescopio, sino décadas de operación científica, generación de empleo cualificado e impulso económico y social para la isla". El Telescopio de Treinta Metros permitirá, con un espejo primario de 30 metros de diámetro, explorar el universo con un nivel de detalle sin precedentes: desde el estudio de exoplanetas hasta el origen de galaxias y la materia oscura.