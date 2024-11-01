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El Gobierno admite por primera vez que los bloqueos de LaLiga están teniendo "efectos colaterales" y mantiene "diálogo activo"

El Gobierno admite por primera vez que los bloqueos de LaLiga están teniendo "efectos colaterales" y mantiene "diálogo activo"

El pasado 29 de diciembre el grupo parlamentario Sumar presentaba un escrito en el Congreso1 denunciando el "fenómeno de sobrebloqueo que afecta a miles de sitios web legítimos y completamente ajenos a cualquier infracción". La respuesta por escrito admite que el Ministerio es "consciente de los efectos colaterales que se están generando" y asegura que ha iniciado un "diálogo activo" con diversos agentes para valorar el impacto que producen los bloqueos.

| etiquetas: la liga , gobierno , bloqueos , fútbol , efectos colaterales , diálogo
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4 comentarios
15 3 1 K 175 actualidad
#2 Albarkas
Matar moscas a cañonazos jodiendo a un montón de gente a la que nadie compensa no es normal.
Y ya llevamos un montón de tiempo así.
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Cyberbob #3 Cyberbob
#2 Casi parece que los ingresos por el fútbol son una prioridad nacional…
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Efectos colaterales, mis cojones. Están jodiendo a inocentes. Y aquí la justicia y el Gobierno mirando para otro lado. Puta vergüenza.
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#4 alhambre
Torcerán el brazo al gobierno y pagaremos los de siempre. Recuerdo que el vergonzoso canon sgae sigue vigente.
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menéame