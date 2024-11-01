El Gobierno admite por primera vez que los bloqueos de LaLiga están teniendo "efectos colaterales" y mantiene "diálogo activo"

El pasado 29 de diciembre el grupo parlamentario Sumar presentaba un escrito en el Congreso1 denunciando el "fenómeno de sobrebloqueo que afecta a miles de sitios web legítimos y completamente ajenos a cualquier infracción". La respuesta por escrito admite que el Ministerio es "consciente de los efectos colaterales que se están generando" y asegura que ha iniciado un "diálogo activo" con diversos agentes para valorar el impacto que producen los bloqueos.