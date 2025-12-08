edición general
El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares

El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares

La sociedad pública Enresa, encargada de desmantelar las plantas y de gestionar sus residuos radiactivos, incorporará un centenar de especialistas hasta 2027 y cerca de otros 300 más en los años siguientes hasta duplicar su plantilla actual

Supercinexin #1 Supercinexin *
Churretazo de miles de millones que pagaremos todos a escote mientras las empresas privadas generadoras se llevan los nineritos calentitos a la butxaka. Gestión de residuos y desmantelamientos: pa los contribuyentes; gestión de los beneficios de vender kilowatios/hora: para la empresa.

No es magia: es Lo Privado.
4 K 60
ipanies #2 ipanies
#1 Sus beneficios privados son "limpios y seguros"...
En realidad no. Ninguna empresa española construiría una central nuclear a día de hoy porque son una ruina.
2 K 27
#4 Cuchifrito
#3 #1 #2 Las desmantela Enresa, ¿No os suena de nada la tasa Enresa?
Es dinero que ha salido de un impuesto específico que tienen para ello.

Que no es que defienda las nucleares porque está claro que lo que han pagado no cubre los gastos que van a ocasionar los residuos durante muchos miles de años, pero esto en concreto si lo han cubierto.
4 K 55
#5 EISev
#4 los que peinamos canas igual nos suena más Nuclenor que Enresa
1 K 28
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 ¿No te suena ese dicho empresarial-liberal que dice "todos los impuestos que me ponga el Estado los pienso repercutir a mis clientes?"

Eso lo has pagado tú también.
0 K 20
#7 Cuchifrito
#6 Es un dicho que no se sostiene, las empresas no cobran respecto a sus costes, las empresas cobran todo lo que pueden para maximizar beneficios.
1 K 27
RamonMercader #8 RamonMercader
#2 son una ruina por la regulación. Es la única tecnología que se ha ido encareciendo en el tiempo.

En otros lugares siguen innovando y consturyendo centrales. En EEUU han empezado a construir centrales modulares.
1 K 23
#3 jaramero
Es un robo que las eléctricas se queden con el beneficio de las nucleares pero no pongan ni un céntimo para desmantelarlas.

Luego que por qué la gente se hace comunista...
1 K 18
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Desde que se pusieron en marcha llevan pagando una tasa para el desmontaje, antes a Enusa y desde 1984 a Enresa.

Sí la gente se hace comunista por ignorancia, es un problema que se lo tienen que mirar....
0 K 16

