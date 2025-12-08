El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares

La sociedad pública Enresa, encargada de desmantelar las plantas y de gestionar sus residuos radiactivos, incorporará un centenar de especialistas hasta 2027 y cerca de otros 300 más en los años siguientes hasta duplicar su plantilla actual
No es magia: es Lo Privado.
En realidad no. Ninguna empresa española construiría una central nuclear a día de hoy porque son una ruina.
Es dinero que ha salido de un impuesto específico que tienen para ello.
Que no es que defienda las nucleares porque está claro que lo que han pagado no cubre los gastos que van a ocasionar los residuos durante muchos miles de años, pero esto en concreto si lo han cubierto.
Eso lo has pagado tú también.
En otros lugares siguen innovando y consturyendo centrales. En EEUU han empezado a construir centrales modulares.
Luego que por qué la gente se hace comunista...
Sí la gente se hace comunista por ignorancia, es un problema que se lo tienen que mirar....