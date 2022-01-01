·
El Gobierno se abre a mejorar el paro de los autónomos en la negociación sobre sus cuotas a partir de 2026
La Seguridad Social ya reformó el cese de actividad en 2022, pero está dispuesta a volver a revisar esta prestación, que se deniega a la mitad de los solicitantes
etiquetas
paro
autónomos
gobierno
seguridad social
actualidad
actualidad
Comentarios destacados:
#1
antesdarle
"El año pasado se denegó a casi la mitad de los solicitantes (46%). En lo que va de año, hasta mayo,
se han rechazado el 60% de las peticiones
, según los datos publicados por la Seguridad Social." si has cotizado lo suficiente deberías tener el derecho a percibir la prestación. Sea el cese por el motivo que sea. Como si estás hasta los cojones y te quieres dedicar unos meses a tumbarte en la playa.
4
41
#3
encurtido
#1
Los empleados por cuenta ajena cotizan más o menos lo mismo que los autónomos y sólo pueden recibir la prestación por desempleo si se les termina el contrato o por despido improcedente. Si es por baja voluntaria, no.
Ese es el agravio comparativo de los autónomos, que para igualar a la cuenta ajena tendrían que cobrar por baja forzosa, lo cual es muy complicado en un empleo por cuenta propia (que el propio autónomo decide cuándo darse de baja).
Yo simplemente les dejaría cotizar lo les…
2
20
#4
mis_cojones_33
#3
el problema es que muchos eligen cotizar lo mínimo y luego a llorar.
1
25
#6
antesdarle
#3
ojo que también lo pienso de los asalariados, sean empleados, autónomos societarios con un salario fijo… te quieres ir del curro y tener la prestación después de cotizar? Adelante. Deja el curro o deja la SL. No hay que inventarse despidos disciplinarios ni nada. Es un dinero que tú has generado y que tienes el derecho de cobrar. Lo contrario sería robar a la persona. Si la gente no tuviera tanto miedo en abandonar su trabajo por multitud de factores todos ganaríamos como sociedad. Mejores condiciones para todos. No tiene ningún sentido que una persona que lleva 20 años cotizando no pueda despedirse de su trabajo y darse unos meses para reflexionar en qué quiere hacer con su vida.
0
10
#9
daniMate
#6
el dinero que cotiza el trabajador tiene una finalidad solidaria. Apoyar a otros trabajadores cuando les lleguen mal dadas.
Es un sistema mucho más eficaz que el, cada uno que ahorre para sí mismo y si tiene mala suerte que mendigue caridad.
0
10
#5
chavi
#1
si has cotizado lo suficiente deberías tener el derecho a percibir la prestación. Sea el cese por el motivo que sea.
Los cojones.
Un trabajador que deja el empleo voluntariamente no cobra paro.
Por cierto, con el PP los autónomos no cobraban paro
0
14
#7
antesdarle
#5
lo vuelvo a decir, un trabajador que deja el trabajo por sus cojones si ha cotizado merece cobrar esa prestación. Por eso digo "deberías" no un debes o puedes. Ya que no es así.
0
10
#8
chavi
#7
No. El paro no es para eso.
0
14
#11
antesdarle
#8
No, el paro está para que pacten el empresario y el trabajador el despido disciplinario, a cuenta que el trabajador perdone algunas cosas por el camino. Anda que si acabas de descubrir el despido pactado te felicito. El paro está para ayudar al trabajador en el momento que no tiene trabajo si ha cotizado lo suficiente. El resto es vivir en otro planeta.
0
10
#10
ChatGPT
#1
sí, justo para eso es el paro, para irte a la playa, además voluntariamente...
poco pasa...
0
10
#2
Top_Banana
Si la gestión de las solicitudes las tramitan las mutuas, sigue siendo una estafa.
1
23
