“Go woke, go broke”: Elon Musk y cuentas virales en ‘X’ inician un boicot contra Netflix luego de que un creador de la plataforma tildara a Charlie Kirk de “nazi”

La masiva cancelación de suscripciones inició tras la viralización de un comentario controvertido de Hamish Steele, creador de la serie animada de Netflix ‘Dead End: Paranormal Park’. Todo inició con la cuenta conservadora Libs of TikTok, que publicó un clip de 41 segundos de la serie donde, según los críticos, se muestra “propaganda trans” en un programa dirigido a niños.

Comentarios destacados:      
el_Tupac
Nazis de piel finita. Princesitas nazis ofendiditas.
8
#1 ombresaco
Vaya con los wokes y las cancelaciones, que no saben separar al autor de su obra
7
BlackDog
#1 Cancelación de suscripciones no es lo mismo que cancelar a alguien o a una empresa
0
#5 Leon_Bocanegra
El creador de una de las series de Netflix dice que el nazi ese era un nazi y se dan de baja de netflix todos los nazis? Joder con la cultura de la cancelación de la izquierda,lo que les está obligando a hacer a los pobres nazis.
6
Cosmos1917
Si habla de 'wokismo' o acusa a alguien de ser 'woke' estás ante un completo idiota.
5
Aeren
#8 Venía a escribir algo parecido. Cualquier titular que se queje de "lo woke" está declarando que es un medio de extrema derecha que está en contra de los derechos humanos.
2
HeilHynkel
#8

Una rata nazi más bien.
0
#7 Grahml
Todos sabemos que aquí el verdadero Nazi es Musk.  media
2
Chinchorro
Pero es que yo no entiendo qué problema tienen en que les identifiquen con lo que son y defienden.
¿Qué pasa, que les da vergüencita?
2
pepel
Ayuso, eso suena a pim pam pum.
0
angelitoMagno
¿Pero aún quedan neofascisas pagando la suscripción de Netlix? Pensaba que se habían dado de baja todos después de que contrataran a Billy Porter para hacer de hada madrina, o cuando empezaron a meter actores de piel negra en Los Bridgerton.
0
Gadfly
de nuevo, cultura de la cancelacion
0
BlackDog
Y cual es el problema?
0

