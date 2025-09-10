Glovo crea un Consejo Asesor de peso político y empresarial en medio del pulso con la Ley Rider

La empresa de delivery refuerza su estrategia con un Consejo Asesor formado por exministros, exconsejeros y directivos, que aportarán experiencia para guiar a la plataforma en su nueva etapa: Margallo (esminitro de exteriores), Raúl Blanco (expresidente de Renfe), Marta Pascal (exsenadora) y Natàlia Mas (exconsejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya).