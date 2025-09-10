edición general
Glovo crea un Consejo Asesor de peso político y empresarial en medio del pulso con la Ley Rider

La empresa de delivery refuerza su estrategia con un Consejo Asesor formado por exministros, exconsejeros y directivos, que aportarán experiencia para guiar a la plataforma en su nueva etapa: Margallo (esminitro de exteriores), Raúl Blanco (expresidente de Renfe), Marta Pascal (exsenadora) y Natàlia Mas (exconsejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya).

comentarios
Dragstat
Ya hace tiempo que los de Glovo amenazaban con irse pero siguen por aquí. Ni con agua hirviendo.
cocolisto
Malhechores en acción.
skaworld
Lo importante aqui es la agenda del consejo asesor.

¿Agenda en este caso va en plural o en singular?
elsnons
Un consejo perdona multas, un consejo que influya en las altas esferas.
sarri
Que puertas giratorias ni que niño muerto?
Findeton
#1 En una España socialista/intervencionista, cualquier empresa termina siendo atacada por la política, a menos que hagan esto.
pirat
No he colaborado con esa compañía y espero seguir sin hacerlo. Tampoco tomo café ni voy a franquicias yankis de "comida" basura, ni reservo por bukin ni erbianbi, ni compro en amz, ni tengo wasap,feisbuc, tuiter,,,
Parece que sea una obligación hacerlo; con el wasap la peña se pone agresiva y todo, como los encocaos.
Uso línux, valoro mi tiempo y solo lo pierdo a veces aquí...
