Glovo anuncia un ERE que afectará a 750 repartidores y reducirá la actividad en más de 60 localidades

Comunica a los trabajadores que el ERE se debe al "ineficiente" sistema de reparto. La plataforma de reparto Glovo ha anunciado este miércoles el inicio de un periodo de consultas para un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores en España y reducirá su servicio en 63 localidades en diferentes provincias de España para "evitar su cierre". Según ha confirmado un portavoz de la compañía en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de una decisión "difícil"
| etiquetas: glovo , ere , 750 repartidores , reducir , actividad
"SUB DE RECETAS DE COCINA y artículos sobre alimentación y nutrición."
Poner ahí una noticia de una empresa de reparto a domicilio, por mucho que lleve hamburguesas, no es lo suyo. Pero es tu meneo, puedes hacer lo que creas conveniente.