Glenn Ford. Sus 10 Mejores Películas. De Gilda a Los Sobornados  

Glenn Ford fue mucho más que un vaquero de leyenda. Aunque lo recordamos por clásicos del western como El tren de las 3:10, su carrera abarcó cine negro, thrillers, dramas y comedias inolvidables. En este video repasamos sus 10 mejores películas más allá del western, según IMDb, con datos curiosos, anécdotas y nuestra opinión personal. Desde Gilda hasta Semilla de maldad o Los sobornados, descubre por qué Glenn Ford fue uno de los actores más versátiles de la Edad de Oro de Hollywood.