GitHub se integrará en Microsoft tras la dimisión de su CEO (ENG)

Microsoft ha sido propietaria de GitHub desde 2018, pero la plataforma de desarrolladores ampliamente utilizada ha operado con al menos un poco de independencia del resto de la compañía, con su propio CEO separado y otros ejecutivos. Pero parece que GitHub se plegará más completamente al organigrama de Microsoft a partir del próximo año: el CEO de GitHub, Thomas Dohmke, anunció hoy que dejaría GitHub y Microsoft «para volver a ser fundador.»
Después de 30 años que llevo me empieza a aburir la puta tecnología. Cada vez la misma problemática. Cada vez todo igual de mainstream donde ya no disfrutas el producto. Todo puto producto que nace sabes EXACTAMENTE como morirá. Ahora ya no descubres un producto, sino que ahora te convierten a tí en el producto. Enmierdación constante, no hay nada que dure en este mundo asqueroso orientado al servicio.
Hay que volver a popularizar el self-host con gitea, o acostumbrarse a que todo sistema tenga conexiones federadas. Que el cottolengo lo domine una empresa debería darnos pánico a todos.
LLega la tiranía de Microsoft.