Gisèle Pelicot: “Me he reconstruido sobre un campo de ruinas y me he vuelto a enamorar”

Esta mujer, que se ha convertido en el símbolo de la lucha de las mujeres contra la violencia sexual, publica un libro de título sorprendente: 'Un himno a la vida'Nadie diría, por su buen aspecto y talante alegre, que Gisèle Pelicot pasó por tal calvario. El coraje y la dignidad de esta mujer, de 73 años, impresionaron al mundo al afrontar, sin restricciones a la prensa, el largo y durísimo juicio contra su exmarido y las decenas de hombres que durante años la violaron, a instancias de él, mientras estaba drogada.

#1 Albarkas
Suerte, Gisèle.
#2 Tok_Tok
Me alegro por ella, y habrá que comprar el libro {0x263a}
