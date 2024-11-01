El giro de 180 grados de Vox en Madrid mete miedo a Ayuso y al PP: "Indistinguibles de Podemos"

Vox ha decidido pegar un volantazo en su estrategia y pasar a la confrontación directa con el Partido Popular y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, metiendo baza en uno de los asuntos más acuciantes en la comunidad capitalina: la vivienda. El reciente cese de Javier Ortega Smith abría las quinielas de su sucesión en la portavocía adjunta de Vox en el Congreso, y el nombre elegido, el de Carlos Hernández Quero, no ha sido casualidad. La ultraderecha se ha dado cuenta del enorme nicho de votantes que existe en las clas