El giro de 180 grados de Vox en Madrid mete miedo a Ayuso y al PP: "Indistinguibles de Podemos"

Vox ha decidido pegar un volantazo en su estrategia y pasar a la confrontación directa con el Partido Popular y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, metiendo baza en uno de los asuntos más acuciantes en la comunidad capitalina: la vivienda. El reciente cese de Javier Ortega Smith abría las quinielas de su sucesión en la portavocía adjunta de Vox en el Congreso, y el nombre elegido, el de Carlos Hernández Quero, no ha sido casualidad. La ultraderecha se ha dado cuenta del enorme nicho de votantes que existe en las clas

| etiquetas: pp , vox , madrid , ayuso
carakola #1 carakola *
¿Cuántos años lleva la prensa del régimen PPSOE trabajando para equiparar a Vox y a Podemos? Qué descaro. Dice el artículo que Vox y Podemos caen en discursos populistas frente al PPSOE, que no lo hace. Hablar de que el PPSOE no utiliza el populismo cuando son precisamente las mentiras que utilizan para que les votes... en fin, prensa de mierda.
Imag0 #3 Imag0
Unos son nazis y los otros no, son todos indistinguibles :shit:
Aergon #2 Aergon
Y esa es la profundidad de razonamiento que podemos esperar del pp: si no estás conmigo es que eres rojo etarra comunista bolivariano...
No dan para mas ni parece que les suponga un problema. Total si les funciona así mejor no cambiar.
