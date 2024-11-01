Gijón también pierde efectivos entre sus librerías de barrio

La Madriguera, especializada en literatura infantil, echa el cierre en la Urgisa por motivos económicos y completa una semana negra para el sector librero en la ciudad. En su despedida, que fue el pasado 10 de enero, Tania explicaba en sus redes sociales que «no han sido pocos los peques que me han preguntado por qué La Madriguera cierra». Y su reflexión fue la siguiente: «A veces el mundo adulto parece un poco injusto y no salen las cosas como nos gustaría... Eso no quiere decir que sea mejor o peor, quiere decir que será diferente...»