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Gijón instala una plataforma flotante para la recuperación de los charranes, aves marinas en peligro

Gijón instala una plataforma flotante para la recuperación de los charranes, aves marinas en peligro

La base se ha instalado 'justo a tiempo para el inicio de la temporada reproductora' de unas aves que 'tienen un papel ecológico clave'

| etiquetas: charrán , pájaro , ave , mar , gijón
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1 comentarios
3 1 0 K 41 ciencia
#1 Xoche *
Aunque yo conozco perfectamente esas aves, no estaría de más que el artículo incluyera una foto para quienes no lo saben. Su forma de pescar es la hostia. Divisan desde el aire los peces y se lanzan en picado. www.youtube.com/watch?v=aRAhv5gzE9w
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