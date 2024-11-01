edición general
Una gigantesca ola invisible está atravesando la Vía Láctea y empujando miles de estrellas sin parar

Una inmensa perturbación está cruzando el disco de la Vía Láctea, empujando a millones de estrellas fuera de su sitio. Un hallazgo reciente basado en datos de Gaia revela que nuestra galaxia es más dinámica e inestable de lo que se creía.
El telescopio espacial Gaia ha detectado un movimiento inesperado en la Vía Láctea. En lugar de ser un sistema estable y sereno, como se la suele imaginar, nuestra galaxia se comporta más bien como un océano cósmico agitado por una ola gigante que arrastra a millones de estrellas. Aunque no la podemos ver ...

#1 Pedro_Chosco
Una perturbación en la Fuerza.
#2 Toponotomalasuerte
Ya notaba yo mareo
#3 Leon_Bocanegra
Hay tiempo de comer.
#4 diablos_maiq
Es la ola de Silver Surfer
