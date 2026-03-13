Los gigantes europeos de la Defensa captan 163.000 millones en contratos

De este modo, proyectos europeos como Airbus (participada por Francia, Alemania y España) y los gigantes nacionales del Reino Unido (BAE Systems), Francia (Thales), Alemania (Rheinmetall), Italia (Leonardo), Suecia (Saab), Finlandia (Patria), Noruega (Kongsberg) y España (Indra) incrementaron casi en un 20% el volumen de nuevos pedidos militares que recibieron en 2025, hasta casi 163.000 millones de euros. En tanto, la cartera acumulada rozó los 362.000 millones (+17,5%). Se trata de cifras nunca vistas.