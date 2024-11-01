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Un gigante de Wall Street pone sus fichas en Nvidia y recomienda invertir

Un Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) en pesos de una multinacional, que equivale una fracción de una acción que cotiza en dólares, es recomendado

| etiquetas: nvidia
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1 comentarios
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neiviMuubs #1 neiviMuubs
Que alguien avise cuando empiece a invertir y aconsejar el limpiabotas :roll:
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menéame