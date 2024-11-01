La gigafactoría de PowerCo (Volkswagen) en Sagunto empieza a recibir casi 4.000 contenedores con sus equipos de producción

Avanza así hacia su puesta en marcha con la llegada de casi 4.000 contenedores de maquinaria, principalmente desde Asia. Ya se equipa el primer módulo con salas blancas y secas, instaladas por la coreana K-Ensol. En los próximos meses llegarán cientos de técnicos asiáticos para montar equipos y formar al personal. La planta, con 300 empleados y 500 más previstos este año, iniciará pruebas en septiembre, para estar a pleno rendimiento en 2027. Producirá celdas LFP inicialmente y podrá adaptarse a tecnologías NMC, ion-sodio y estado sólido.