Gibraltar se prepara para albergar un macro campus de centros de datos de 250 MW

Gibraltar, enclave estratégico en el extremo sur de Europa, está a punto de vivir una transformación sin precedentes. La compañía Pelagos Data Centres ha anunciado la construcción de un macro campus de centros de datos de 250 MW, un proyecto que se desarrollará en cinco fases y que representa la mayor inversión de la historia del territorio británico de ultramar. Con una inversión estimada en 1.800 millones de libras esterlinas, el proyecto no solo es el de mayor envergadura económica en Gibraltar, sino también uno de los más ambiciosos...
| etiquetas: gibraltar , centro de datos , 250 mw , soberanía digital , inversión , fibra
Tiene pinta que se levantará sobre terrenos de La Línea, porque es muy raro que Gibraltar tenga 20.000 metros sin uso y libres de repente. Serán parte de las infraestructuras que se liberan tras la demolición de la verja (pero ni idea) y van con prisas para reclamarlas como propias al instalar una empresa amiga.
Y acabarán igual, con un pedo de la burbuja impresionante.
O Marruecos, tal y como están las cosas