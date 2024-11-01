Gibraltar se prepara para albergar un macro campus de centros de datos de 250 MW

Gibraltar, enclave estratégico en el extremo sur de Europa, está a punto de vivir una transformación sin precedentes. La compañía Pelagos Data Centres ha anunciado la construcción de un macro campus de centros de datos de 250 MW, un proyecto que se desarrollará en cinco fases y que representa la mayor inversión de la historia del territorio británico de ultramar. Con una inversión estimada en 1.800 millones de libras esterlinas, el proyecto no solo es el de mayor envergadura económica en Gibraltar, sino también uno de los más ambiciosos...