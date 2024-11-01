edición general
4 meneos
9 clics
Gibraltar se prepara para albergar un macro campus de centros de datos de 250 MW

Gibraltar se prepara para albergar un macro campus de centros de datos de 250 MW

Gibraltar, enclave estratégico en el extremo sur de Europa, está a punto de vivir una transformación sin precedentes. La compañía Pelagos Data Centres ha anunciado la construcción de un macro campus de centros de datos de 250 MW, un proyecto que se desarrollará en cinco fases y que representa la mayor inversión de la historia del territorio británico de ultramar. Con una inversión estimada en 1.800 millones de libras esterlinas, el proyecto no solo es el de mayor envergadura económica en Gibraltar, sino también uno de los más ambiciosos...

| etiquetas: gibraltar , centro de datos , 250 mw , soberanía digital , inversión , fibra
3 1 0 K 48 tecnología
6 comentarios
3 1 0 K 48 tecnología
#6 soberao *
Del artículo :"El campus se levantará sobre un terreno de 20.000 metros cuadrados situado junto al Puerto de Gibraltar, una ubicación que permitirá aprovechar la conectividad marítima y terrestre del enclave."

Tiene pinta que se levantará sobre terrenos de La Línea, porque es muy raro que Gibraltar tenga 20.000 metros sin uso y libres de repente. Serán parte de las infraestructuras que se liberan tras la demolición de la verja (pero ni idea) y van con prisas para reclamarlas como propias al instalar una empresa amiga.
0 K 14
BARCEL0NÍ #3 BARCEL0NÍ
Igual que los operadores de telecos y sus lineas de comunicaciones fueron las inversiones del boom del año 2000, ahora son los centros de datos y las GPUs,

Y acabarán igual, con un pedo de la burbuja impresionante.
0 K 11
rendri #4 rendri
Se están hinchando también scheneider electric y otras marcas de clima a vender equipos son los otros grandes beneficiados del boom de los cpd
0 K 10
nopolar #1 nopolar
¿Que generación eléctrica tiene Gibraltar?
0 K 7
sotillo #2 sotillo *
#1 La que le Venda Iberdrola a buen precio
O Marruecos, tal y como están las cosas
1 K 25
#5 soberao
#1 #2 Del artículo :"A diferencia de otros centros de datos que dependen de las redes eléctricas locales, el campus de Pelagos se alimentará de manera independiente de la red gibraltareña, utilizando una combinación de energías renovables y gas natural licuado (GNL). "
0 K 14

menéame