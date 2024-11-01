Ghislaine Maxwell dijo que Epstein tenía grabaciones secretas de Trump y Bill Clinton, años antes de su entrevista con el Departamento de Justicia [ENG]

En su libro "Behind the Scenes at 60 Minutes", el ex productor de CBS News Ira Rosen escribió sobre cómo "engañó" a Maxwell para que confesara que había cintas. Rosen tenía el "presentimiento" de que existían grabaciones y hablando con Maxwell, la desafió: "Quiero las cintas. Sé que Epstein los estaba grabando a todos". Maxwell dijo "Soy hija de un magnate de la prensa. Sé cómo piensan ustedes. Si hacen algo por un lado, deben hacerlo también por el otro. Si consiguen las grabaciones sobre Trump, tienen que hacer lo mismo con Clinton".