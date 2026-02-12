edición general
GFS: «Lecciones españolas para una Transición venezolana»

Tras la caída de Nicolás Maduro, la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en una encrucijada. Una amnistía, como las que se aprobaron en España entre 1975 y 1977, podría impulsar su tránsito hacia la democracia. La presidenta Delcy Rodríguez aparenta estar dando pasos en esa dirección, como el diálogo con la oposición y la liberación de centenares de presos políticos. También ha anunciado una amnistía general para los que quedan en la cárcel o pendientes de juicio.

makinavaja
Primera lección de transición española: Que Maduro designe al siguiente jefe del estado, y a sus sucesores, y los venezolanos a tragar. :-D :-D
