Los gestores de paquetes de software siguen usando Git como base de datos, pero nunca funciona [ENG]

Usar Git como base de datos es una idea seductora. Obtienes el historial de versiones de forma gratuita. Las descargas de paquetes permiten revisar toda la historia del flujo de trabajo. Es distribuido por diseño. GitHub lo alojará de forma gratuita. Todo el mundo ya sabe cómo utilizarlo. Los gestores de paquetes de software siguen cayendo en esto. Y sigue sin funcionar.