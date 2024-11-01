edición general
George R.R. Martin se ha convertido en el ejemplo perfecto de que "quien mucho abarca, poco aprieta": ahora quiere ampliar 'El caballero de los Siete Reinos"

"Si tengo tiempo, hay más historias que contar sobre Dunk y Egg, su educación y lo que les deparará el futuro", comentó el escritor

wata
Al final va a pasar a la historia como un imbécil.
5 K 83
#2 Enfin...
#1 Hace 15 años de la publicación del quinto libro no? Creo que ya va pasar a la historia como tal
txillo
txillo #10 txillo
#2 #8 El síndrome de JJ Abrams. Escribes algo, te lías a abrir nuevas líneas argumentales y cuando llega la hora de cerrarlo todo es imposible. Ya lo vimos en Lost. Y como la gente encima se tragó esa mierda, pues ya todo vale.
2 K 35
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#10

JJ Abrams ¿No es uno de los dos que destrozó Star Wars?
txillo
txillo #12 txillo
#11 El principal culpable, correcto. Una trilogía que haría vomitar a una cabra.
1 K 21
Battlestar #15 Battlestar
#1 Pero rico, dilo todo.
Lenari
Lenari #3 Lenari
George R.R. Martin se ha convertido en el ejemplo perfecto de que "quien mucho abarca, poco aprieta"

¿Pero que abarca mucho en términos creativos o volumétricos? :-D
3 K 54
#6 guillersk
#3
C: A y B son correctas

:troll:
1 K 18
#5 Nuisaint
Quizás se crea que es Stephen King y que puede terminar de escribir todo lo que se le ocurra y la realidad es que va a dejar inconclusa Canción de Fuego y Hielo, cualquier día tendrá un problema de salud y no las podrá terminar...pero creo que eso le importa más bien poco.
2 K 31
#7 Feliberto *
#5 No tiene ningún interes en terminarla de hace mucho tiempo... se ha aburrida de ella y ya está extremadamente forrado, no tiene ningún tipo de incentivo para forzarse a acabarla sin ganas.
1 K 27
HeilHynkel #8 HeilHynkel
77 añitos tiene la criatura. Ya se puede buscar un negro como Ana Rosa si quiere acabar la canción de los cojones.
0 K 19
Supercinexin #13 Supercinexin
#8 Eso no puede hacerlo ya ni contratando a este negro  media
0 K 16
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Repito lo que suelo decir. Ya tiene escrito el final de Canción de Hielo y Fuego, pero los tienen en un cajón y no se publicarán hasta que se muera.
0 K 17
#4 wendigo
Luego se molesta si le piden a una IA que termine la saga :troll:

Saludos
PD Pos nos quedaremos con la conclusión de HBO
Atrydas
Atrydas #14 Atrydas
A las malas, esta era otra serie de libros que tenía a medio terminar. Peor sería que se pusiera con cosas nuevas.


