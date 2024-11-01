·
6
meneos
30
clics
George R.R. Martin se ha convertido en el ejemplo perfecto de que "quien mucho abarca, poco aprieta": ahora quiere ampliar 'El caballero de los Siete Reinos"
"Si tengo tiempo, hay más historias que contar sobre Dunk y Egg, su educación y lo que les deparará el futuro", comentó el escritor
juego de tronos
la historia interminable
george rr martin
cultura
15 comentarios
#1
wata
Al final va a pasar a la historia como un imbécil.
5
K
83
#2
Enfin...
#1
Hace 15 años de la publicación del quinto libro no? Creo que ya va pasar a la historia como tal
0
K
6
#10
txillo
#2
#8
El síndrome de JJ Abrams. Escribes algo, te lías a abrir nuevas líneas argumentales y cuando llega la hora de cerrarlo todo es imposible. Ya lo vimos en Lost. Y como la gente encima se tragó esa mierda, pues ya todo vale.
2
K
35
#11
HeilHynkel
#10
JJ Abrams ¿No es uno de los dos que destrozó Star Wars?
0
K
19
#12
txillo
#11
El principal culpable, correcto. Una trilogía que haría vomitar a una cabra.
1
K
21
#15
Battlestar
#1
Pero rico, dilo todo.
0
K
10
#3
Lenari
George R.R. Martin se ha convertido en el ejemplo perfecto de que "quien mucho abarca, poco aprieta"
¿Pero que abarca mucho en términos creativos o volumétricos?
3
K
54
#6
guillersk
#3
C: A y B son correctas
1
K
18
#5
Nuisaint
Quizás se crea que es Stephen King y que puede terminar de escribir todo lo que se le ocurra y la realidad es que va a dejar inconclusa Canción de Fuego y Hielo, cualquier día tendrá un problema de salud y no las podrá terminar...pero creo que eso le importa más bien poco.
2
K
31
#7
Feliberto
*
#5
No tiene ningún interes en terminarla de hace mucho tiempo... se ha aburrida de ella y ya está extremadamente forrado, no tiene ningún tipo de incentivo para forzarse a acabarla sin ganas.
1
K
27
#8
HeilHynkel
77 añitos tiene la criatura. Ya se puede buscar un negro como Ana Rosa si quiere acabar la canción de los cojones.
0
K
19
#13
Supercinexin
#8
Eso no puede hacerlo ya ni contratando a este negro
0
K
16
#9
angelitoMagno
Repito lo que suelo decir. Ya tiene escrito el final de Canción de Hielo y Fuego, pero los tienen en un cajón y no se publicarán hasta que se muera.
0
K
17
#4
wendigo
Luego se molesta si le piden a una IA que termine la saga
Saludos
PD Pos nos quedaremos con la conclusión de HBO
0
K
10
#14
Atrydas
A las malas, esta era otra serie de libros que tenía a medio terminar. Peor sería que se pusiera con cosas nuevas.
0
K
10
