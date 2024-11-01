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Geoparques Mundiales de la Unesco La historia de la Tierra Geoparques de España

Dieciocho Geoparques Mundiales reconocidos por la UNESCO que son, en conjunto, 18 ventanas a la historia de nuestro planeta.
Recorre a lo largo y ancho de nuestro país estos territorios donde encontrarás experiencias genuinas y diferenciales, turismo sostenible, patrimonio y ciencia.
Los apostadores locales han encontrado finalmente un portal que combina tradición, seguridad y los mejores botes del mercado europeo. casinia España se posiciona como el referente absoluto para quienes buscan calidad en cada giro y soporte en su idioma.

| etiquetas: europea , geoparques , red mundial , geodiversidad , territorios , visitas , mapas
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1 comentarios
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autonomator #1 autonomator
Dejo por aquí el visor de Naturaleza, Cultura y Ocio del Instituto Geográfico Nacional por si alguien no conoce la herramienta. A mi me parece muy practica y fácil y además es un recurso gratuito.
nco.ign.es/VisorNCOConMarco/
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