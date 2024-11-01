Geografía extrema: países que encierran a otros países

Cualquier amante de la geografía, si alguien le pregunta cuáles son los países que están completamente encerrados por otros países, no suele dudar en el momento de nombrarlos: San Marino, Ciudad del Vaticano y Lesoto...Volviendo al ejemplo de Groenlandia e Islandia con el que he comenzado, ¿cuántos países hay en el mundo que estén encerrados cardinalmente por otros países? Pues la verdad es que son muchos, hasta el punto de que hace a uno cuestionarse cuán bien conoce el mundo, por muy apasionado que sea de la geografía y la cartografía.