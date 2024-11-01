edición general
8 meneos
95 clics

El Gentrificador (Parodia de Terminator)  

El gentrificador vino del norte, y ahora los precios en la ciudad están subiendo tanto que hasta los árboles están pensando en irse.

| etiquetas: enchufetv , parodia , gentrificacion , terminator , expat , inmigrantes , el narco
6 2 1 K 22 ocio
1 comentarios
6 2 1 K 22 ocio
Oghaio #1 Oghaio *
Buenísimo, sobre todo al final xD
0 K 20

menéame