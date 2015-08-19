"La gente tiene asumido que los costes de gestión son legales, pero no es cierto", dice Rubén Sánchez portavoz de Facua

Tras horas de búsqueda por internet por fin encontramos ese billete de avión que mejor se ajusta a nuestro presupuesto, o la entrada más barata para ese concierto tan esperado. Rellenamos el formulario de pago y justo antes de finalizar la compra aparecen los temidos “costes de gestión” pero, ¿es esta práctica legal? “Cobrar un añadido por la gestión de la venta no tiene sentido alguno porque legalmente te tienen que cobrar un precio final completo”,
1. Nueva campaña para vigilar que los gastos de gestión por la compra online de entradas para espectáculos se ajustan a la normativa: portal-cec.consumo.gob.es/es/comunicacion/noticias/2024/nueva-campana- (Centro Europeo del Consumidor en España)
2. Obligatorio incluir los gastos de gestión en el precio final de las compras online: www.domesticatueconomia.es/gastos-de-gestion-precio-final-compras-onli
3. Nota informativa sobre la aplicación de recargos y otros gastos de gestión en la contratación a distancia de entradas para espectáculos públicos: www.dsca.gob.es/es/consumo/novedades/nota-aplicacion-recargos-venta-en