La gente quiere la paz, pero los intereses poderosos y estrechos tienen una lógica diferente que a menudo prevalece (EN)

La abrumadora mayoría de la gente del mundo desea la paz. Entonces, ¿por qué la agenda política suele estar impulsada por la guerra, el conflicto y las amenazas? La razón es que las políticas suelen estar más influenciadas por intereses particulares. ¿A qué se debe el apoyo incesante de Estados Unidos a Israel? Tal vez a que el papel principal de Israel se reduzca a ayudar a Estados Unidos en su búsqueda a largo plazo del dominio de la región del Medio Oriente con sus élites gobernantes aspirando a ser adecuadamente compensadas por ello