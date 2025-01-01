·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6751
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
7439
clics
Estos son los lugares que serán inhabitables desde 2050, según la NASA
7153
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
4888
clics
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump
3078
clics
La ciudad en la que no hace falta gobernar bien para ganar elecciones
más votadas
461
Personal de un pub 'se niega a servir' al vicepresidente de EEUU en sus vacaciones en UK (ING)
706
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
363
En la batalla por Aqraba, los colonos israelíes no perdonan ni la tierra ni la vida a los palestinos [EN
232
Feijóo pide al Gobierno desplegar el Ejército contra los incendios pero que el mando siga en las comunidades
232
Vicepresidenta del Tribunal Internacional de Justicia: “El Señor cuenta conmigo para estar del lado de Israel”[ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
45
clics
La gente que padece anhedonia musical y no disfruta escuchando canciones: “Es como una conversación en un idioma que no entiendo”
Un estudio concluye que al 3% de la población no le gusta la música. “Siento que me estoy perdiendo una experiencia humana única”, confiesa una de estas personas
|
etiquetas
:
música
,
ocio
,
anhedonia
8
0
2
K
42
ocio
24 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
2
K
42
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Apotropeo
Soy de estos, la música está ahí como el brócoli al lado del chuletón.
Pero también me pasa con el fútbol, quizás este relacionado.
3
K
55
#5
Supercinexin
#2
Por curiosidad, ¿qué es entonces el chuletón?
2
K
40
#8
Apotropeo
#5
como una orgia, pero versión casta.
1
K
28
#17
tetepepe
#2
No, no guarda ninguna relación, adoro la música y aborrezco el fútbol.
1
K
16
#21
DonaldBlake
#17
Y pasa mucho al revés; locos del fútbol y el reguetón.
0
K
8
#1
Kasterot
A mi con Bad Bunny me pasa justo justo eso.
1
K
26
#3
cenutrios_unidos
#1
O Melendi
0
K
6
#6
Budgie
#1
bueno los estadios que va a llenar en Madrid varios días consecutivos, diria que ese 3% se queda muy pequeño
0
K
10
#15
OCLuis
Yo dejé de escuchar música alrededor del año 95. Antes de eso compraba cds y antes vinilos y grababa y escuchaba casettes.
Prácticamente no escucho ya nada y por eso, cuando alguien me manda una canción, si es chula, da igual si es antigua o moderna, se lleva como 2 semanas dando vueltas en mi cabeza y reproduciéndose en sesión continua una y otra vez. La última vez que me ha pasado ha sido con esto:
youtu.be/Wn9E5i7l-Eg?si=cB1i1_5DRUUUx-lg
1
K
23
#23
Meneanauta
*
#18
Prueba con el violinista Paganini que es bastante virtuoso. A mi no me gusta especialmente
0
K
20
#7
encurtido
Aunque habla de extremos, de no tener el menor interés ni disfrute por la música, sí creo que para mucha gente le puede gustar alguna canción de vez en cuando, pero la música que oye generalmente es por inercia o por socializar.
Y no digamos cuando se trata de consumir algún producto. Creo que somos mayoría los de mi edad (40) que al inicio de nuestra juventud íbamos a discotecas con música de mierda que odiábamos (pachangueo y reguetón) porque es donde había mujeres, y más tarde casi a los…
» ver todo el comentario
1
K
16
#9
Priorat
*
#7
A raíz de lo que dices hay gente que se pasa el día consumiendo música, no escuchándola.
Y además ahora se usa justo para lo contrario que dices en ocasiones, para no socializar.
0
K
13
#10
Apotropeo
*
#7
resumido: has ido a conciertos y discotecas, no para oír música, sino para intentar follar.
Vamos, como todos
2
K
31
#20
tetepepe
#7
Deberías haber nacido 15 años antes.
Sí, ahora tendrías 55 pero habrías disfrutado como un enano como hice yo a finales de los 80 y 90.
Se iba a las discos a escuchar a Front242, And One, Interfront, Germán Bou, Invisible Limits etc...
En una línea más popera estaban Simple Minds, U2, Depeche Mode, Alphaville y muchos otros.
Todo ello a través de equipos de miles de watios y no con un altavocillo bluetooth de mierda como ahora.
¿Pachanga? También había, el reguetón por suerte no existía…
» ver todo el comentario
0
K
7
#12
elmileniarismovaallegar
A mí no me gusta nada el vino, y se puede vivir muy bien así...
1
K
16
#14
Apotropeo
*
#12
en mi pueblo se canta una canción en la que va esta estrofa:
" ....
Y a quien no le guste el vino es un animal
O no tiene un real .
m.youtube.com/watch?v=3VI0WFKFQLU
0
K
9
#4
Asimismov
Eso me pasa a mí desde hace tiempo, pero no con toda la música, hay música que si que me llega.
0
K
12
#13
colorincolorado
Yo tengo ese problema con la música clásica. Por más que he intentado entenderla no lo consigo, a pesar de que mis padres eran melómanos. Sin embargo lo mío es el heavy metal, es el lenguaje que entiendo, y que sé que si no tienes el oído preparado no lo puedes asimilar.
Así que acepto sugerencias, ¿cómo podría entender y disfrutar de la música clásica? ¿Por dónde se empieza?
0
K
11
#16
Meneanauta
#13
Si te gusta el heavy metal lo tienes fácil. Prueba con los italianos Rhapsody of Fire que tienen bastante influencia de música clásica. Dream Theater, Nightwish, o más comerciales como el Symphony of Destruction de Megadeth o S&M de Metallica. Sería como beber cerveza con gaseosa con el propósito de que a la larga te guste la cerveza
0
K
20
#18
colorincolorado
#16
Si eso ya lo escucho, lo que quiero es disfrutar de la música clásica.
0
K
11
#19
chocoleches
#13
Empieza por italia, Verdi, Rossini, Vivaldi. Yo creo que no sólo son los autores más accesibles, sino que son cultura pop, todo el mundo conoce el Vai pansiero de Nabuco o el brindis de la Traviata.
0
K
13
#11
Leclercia_adecarboxylata
Esto... Anhedonia es cuando te deja de gustar lo que antes te gustaba aunque etimológicamente tenga sentido usarla con el sentido de algo que no te gusta, sin más, pero bueno...
0
K
10
#24
have_a_nice_day
A mí el reggaeton me ha hecho aborrecer toda la música popular. Al principio me creía muy guay por escuchar rock, luego me di cuenta que todo es la misma mierda
0
K
9
#22
DonaldBlake
Yo, sin mi dosis de Metal diaria, no soy nadie. No necesito ni comer lentejas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero también me pasa con el fútbol, quizás este relacionado.
Prácticamente no escucho ya nada y por eso, cuando alguien me manda una canción, si es chula, da igual si es antigua o moderna, se lleva como 2 semanas dando vueltas en mi cabeza y reproduciéndose en sesión continua una y otra vez. La última vez que me ha pasado ha sido con esto:
youtu.be/Wn9E5i7l-Eg?si=cB1i1_5DRUUUx-lg
Prueba con el violinista Paganini que es bastante virtuoso. A mi no me gusta especialmente
Y no digamos cuando se trata de consumir algún producto. Creo que somos mayoría los de mi edad (40) que al inicio de nuestra juventud íbamos a discotecas con música de mierda que odiábamos (pachangueo y reguetón) porque es donde había mujeres, y más tarde casi a los… » ver todo el comentario
Y además ahora se usa justo para lo contrario que dices en ocasiones, para no socializar.
Vamos, como todos
Sí, ahora tendrías 55 pero habrías disfrutado como un enano como hice yo a finales de los 80 y 90.
Se iba a las discos a escuchar a Front242, And One, Interfront, Germán Bou, Invisible Limits etc...
En una línea más popera estaban Simple Minds, U2, Depeche Mode, Alphaville y muchos otros.
Todo ello a través de equipos de miles de watios y no con un altavocillo bluetooth de mierda como ahora.
¿Pachanga? También había, el reguetón por suerte no existía… » ver todo el comentario
" ....
Y a quien no le guste el vino es un animal
O no tiene un real .
m.youtube.com/watch?v=3VI0WFKFQLU
Así que acepto sugerencias, ¿cómo podría entender y disfrutar de la música clásica? ¿Por dónde se empieza?