¿Por qué la gente abraza el odio? Sartre tiene una respuesta [Eng]

¿Qué lleva a una persona a odiar a un grupo específico de personas y a apoyar políticas que las perjudican? En 2020, la investigadora de literatura comparada Judith Greenberg analizó el clásico ensayo del existencialista francés Jean-Paul Sartre, "Antisemita y judío", a la luz de la política estadounidense del siglo XXI. Sartre escribió el ensayo en 1944, cuando el mundo entero empezaba a conocer la magnitud de las atrocidades cometidas durante el Holocausto. También lidiaba con la persistente fuerza del sentimiento antisemita en Francia en