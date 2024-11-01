La Generalitat Valenciana quiere cambiar el juego en la administración pública: que solo cuente la nota del examen para el orden en las bolsas de empleo temporal

El Consell plantea que las nuevas bolsas de empleo público temporal de la Administración de la Generalitat solo tengan en cuenta la nota del examen de oposición para ordenar los aspirantes. El borrador del proyecto de decreto que contempla el nuevo reglamento modifica parte de su articulado con el objetivo de abordar este cambio.
Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Alternativas hay tantas como imaginación tengas para hacer un algoritmo que pondere los diferentes parámetros que quieras tener en cuenta. No hay porque elegir entre solo experiencia o solo nota, ni mucho menos.
Hay más borregos que nunca que incluso defienden a los "suyos" como si fueran groupies de la política