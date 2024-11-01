edición general
La Generalitat Valenciana quiere cambiar el juego en la administración pública: que solo cuente la nota del examen para el orden en las bolsas de empleo temporal

El Consell plantea que las nuevas bolsas de empleo público temporal de la Administración de la Generalitat solo tengan en cuenta la nota del examen de oposición para ordenar los aspirantes. El borrador del proyecto de decreto que contempla el nuevo reglamento modifica parte de su articulado con el objetivo de abordar este cambio.

eltoloco #1 eltoloco *
Más fácil para enchufar a amigos y familiares, te pasamos el examen o te lo hacemos a medida, y pasarás el primero de la lista, sin experiencia ni ningún otro requisito.. :wall:
2
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
#1 La alternativa es que los primeros de la lista sean siempre los mismos por tener experiencia acumulada, concatenando contratos temporales privilegiadamente sin haber obtenido la plaza y sin necesidad de hacerlo y el que venga detrás que arree.
Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
1
eltoloco #4 eltoloco *
#2 no es verdad, alternativas hay infinitas, estás haciendo una falsa dicotomia.

Alternativas hay tantas como imaginación tengas para hacer un algoritmo que pondere los diferentes parámetros que quieras tener en cuenta. No hay porque elegir entre solo experiencia o solo nota, ni mucho menos.
0
Mildranx #5 Mildranx
Este sistema es así en otras administraciones. La putada en estos casos es que cambias las reglas del juego. Lo suyo es hacer una transición manteniendo a los que ya han trabajado y el sistema nuevo sea para las nuevas incorporaciones...
0
#3 endy *
Eso es que quieren hacer el favor a alguien importante. La clase política está tan podrida que llevan años cambiando legislaciones o normas solo para beneficiarse a si mismos
Hay más borregos que nunca que incluso defienden a los "suyos" como si fueran groupies de la política
0

